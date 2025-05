Mafia nigeriana blitz in mezza Italia | traffici di droga e prostituzione anche a Terni

Un'operazione di vasta portata smaschera la presenza della mafia nigeriana in Italia, con blitz in diverse città. Dall’alba di oggi, la polizia ha eseguito 30 fermi a carico di cittadini nigeriani, coinvolti in traffici di droga e prostituzione, anche a Terni. Un’indagine che rivela un'organizzazione criminale radicata sul territorio, sotto la lente della giustizia.

Dall’alba di questa mattina, 20 maggio, la polizia di Stato di Sassari sta eseguendo 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti cittadini nigeriani indagati per associazione mafiosa. L'organizzazione, che secondo gli. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Mafia nigeriana, blitz in mezza Italia: traffici di droga e prostituzione anche a Terni

