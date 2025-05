Luis Henrique Juve Tuttosport | Inter in pole position ma i bianconeri tentano il sorpasso! Si accende la corsa al brasiliano del Marsiglia

La sfida tra Inter e Juventus per Luis Henrique si intensifica: mentre i nerazzurri sono in pole position, i bianconeri tentano il sorpasso. La corsa al talentuoso esterno brasiliano del Marsiglia si infiamma, con le prossime settimane cruciali per definire il suo destino. Una trattativa che promette di scuotere il mercato estivo.

Luis Henrique Juve (Tuttosport): Inter in pole position, ma i bianconeri tentano il sorpasso! Si accende la corsa al laterale brasiliano del Marsiglia. Potrebbe accendersi nelle prossime settimane la corsa a Luis Henrique, esterno di proprietà del Marsiglia pronto a lasciare il club francese in estate per sposare il progetto di una big europea pronta a scommettere su di lui. L’ Inter al momento è e resta in pole position: Marotta si è mosso con largo anticipo e non è detto che non possa chiudere. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luis Henrique Juve (Tuttosport): Inter in pole position, ma i bianconeri tentano il sorpasso! Si accende la corsa al brasiliano del Marsiglia

