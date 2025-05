L’Udinese segna poco Felipe | Si deve cercare un’alternativa a Thauvin e capire quel che può dare Sanchez Runjaic ha fatto bene soprattutto in questo aspetto

L’Udinese fatica a segnare, con Felipe che sottolinea l’urgenza di trovare un’alternativa a Thauvin. L’ex difensore e attuale allenatore della Triestina analizza le difficoltà dei friulani e l’importanza di valutare le potenzialità di Sanchez, lodando anche il lavoro di Runjaic, che si sta distinguendo in questo aspetto.

Ex dell'Udinese, Felipe Dal Bello attualmente allena i ragazzi della Triestina. Sul Messaggero Veneto c'è un'intervista dedicata alla squadra di Runjaic, protagonista di un campionato trascorso serenamente, senza particolari scossoni.

