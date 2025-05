Luce rubata in un casolare Blitz dei carabinieri ad Ardea

In un casolare isolato di Ardea, i carabinieri hanno scoperto una sorprendete irregolarità: la luce arrivava senza passare dal contatore, un furto di energia nascosto sotto gli occhi di tutti. Questa scoperta, alimentata da sospetti crescenti, ha portato all’intervento dei militari, che hanno messo fine a un’operazione illegale ormai radicata nella zona di Montagnano.

In un casolare isolato della zona di Ardea, a Montagnano, la luce non veniva dal contatore: l'energia arrivava lo stesso, ma senza passare per le bollette. È stato proprio quel dettaglio, insieme a una serie di sospetti accumulati nel tempo, a spingere i carabinieri della compagnia di Anzio a.

