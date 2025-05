L' Italia continua a crescere | va meglio di Germania e Francia

Nonostante le recenti revisioni al ribasso delle stime sul PIL a causa di dazi e incertezze globali, l’Italia continua a mostrare una crescita superiore rispetto a Germania e Francia. Una notizia che il circo politico-mediatico si affretterà a sottolineare, ma che testimonia la solidità e il dinamismo del nostro Paese in un contesto internazionale complesso.

La notizia secca, quella su cui il circo politico-mediatico della sinistra oggi si avventerà, è che per colpa dei dazi e dell’incertezza globale la Ue ha tagliato le stime sul Pil dell’Italia. Tutto vero. Nelle previsioni di primavera la Commissione ha stabilito che la crescita del nostro Paese si attesterà allo 0,7%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto alle scorse stime autunnali dell'1%. Stesso discorso per il prossimo anno, quando è attesto allo 0,9% rispetto al precedente 1,2%. Allargando un pochino lo sguardo e togliendosi le lenti decliniste dal naso, si può però scoprire che nel documento di Bruxelles c’è molto di più di una limatina al Pil, che peraltro riguarda tutta l’Eurozona, la cui crescita media è ora prevista a +0,9% invece che all’1,3%. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Italia continua a crescere: va meglio di Germania e Francia

