L’ira di Inzaghi dopo la Lazio ancora parla del mani di Olivera in Inter-Napoli dell’andata Libero

Dopo la sfida tra Inter e Lazio, Inzaghi esprime forte disappunto per le decisioni arbitrali, alimentando un confronto tra lui e la dirigenza nerazzurra. Pasquale Garro su Libero analizza questa tensione, evidenziando una strategia comune per protestare contro le chiamate controverse, tra cui il “mani” di Olivera all’andata. L’ira dell’allenatore si manifesta anche nel ricordo del fallo non sanzionato contro la Lazio.

Pasquale Garro su Libero scrive di lungo confronto tra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter alla fine della partita con la Lazio: hanno scelto una politica comune per “protestare” contro i presunti torti arbitrali subiti. Disappunto di Inzaghi legato alle decisioni arbitrali controverse degli ultimi mesi. Su Libero si legge: Così la serata del possibile sorpasso si è trasformata nella notte dei rimpianti, quelli che comprendono anche gli episodi arbitrali di una stagione che non è stata fortunata neanche sotto questo punto di vista. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’ira di Inzaghi dopo la Lazio, ancora parla del mani di Olivera in Inter-Napoli dell’andata (Libero)

