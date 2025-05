Linea Eav Baiano-Nola-Napoli Petitto | Servono interventi strutturali per evitare lo smantellamento

La chiusura della tratta ferroviaria Baiano-Nola-Napoli, gestita da Eav, rappresenta un grave disservizio per i pendolari e i cittadini. Sono necessari interventi strutturali urgenti per evitarne lo smantellamento e garantire un servizio affidabile. Questo episodio evidenzia l’esigenza di interventi tempestivi e efficaci per migliorare le infrastrutture e assicurare un trasporto pubblico degno di cliente e di cittadini.

"L'ennesimo disservizio a danno dei cittadini, specificamente dei pendolari, la chiusura di una tratta ferroviaria strategica come la Baiano- Nola- Napoli, ex Circumvesuviana, gestita dalla società Eav. Non è questo il momento di approfondire le ragioni che hanno spinto il Governatore De Luca.

