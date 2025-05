Le novità in tema di caccia sono anche stupide

Le recenti novità sulla caccia mostrano ancora una volta come spesso le decisioni politiche siano frutto di scelte banali o di ingerenze poco lungimiranti. Come scritto nel mio ultimo saggio, molti politici agiscono per interesse personale o su pressione di lobby, ma troppo spesso si tratta di mere stupidità, come dimostra il disegno di legge recentemente proposto.

Come affermo anche nel mio ultimo saggio, chi fa politica oggi spesso ha scelto questa strada per arricchirsi facilmente; oppure è solo la longa manus di qualche lobby; ma spesso (condizione che non esclude le altre, ma anzi le integra) è solo stupido. Lo dimostra il ddl che questo quotidiano ha potuto visionare in materia di attività venatoria, ossia di caccia. Si tratta di tutta una serie di aperture all'uccisione degli animali selvatici, dopo che già con la legge di bilancio dell'anno scorso si era modificata in peggio la normativa sulla caccia.

