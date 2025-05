Lazio Lotito incensa Pedro | "Non capisco come la Roma se lo sia fatto sfuggire"

Lazio e Lotito sono entusiasti di Pedro, considerato il vero trascinatore biancoceleste. Il suo rendimento straordinario quest'anno ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, mentre Lotito ha espresso stupore per come la Roma abbia lasciato sfuggire un talento così: "Non capisco come se lo siano fatto scappare." Pedro vive una seconda giovinezza, diventando il fulcro della Lazio.

Pedro è il trascinatore della Lazio in questo momento. Quest`anno il fuoriclasse spagnolo sembra aver trovato una seconda giovinezza in biancoceleste,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche questi approfondimenti

Lazio, serata di gala per i 25 anni del secondo scudetto. Lotito: "Facciamo tesoro delle esperienze del passato"

Roma si prepara a celebrare un'importante pietra miliare: il 25° anniversario del secondo scudetto della Lazio.

Lotito avverte per Inter-Lazio: «Champions League? Coronamento»

Lotito avverte: la Lazio è pronta a lottare per un posto in Champions League. Domenica, in occasione della sfida contro l'Inter, i biancocelesti affronteranno non solo un avversario temibile, ma anche una partita cruciale per le ambizioni scudetto.

La Lazio riprende prima dell’Inter: a San Siro Pedro. Altri 2 cambi – CdS

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro in un match cruciale per entrambe le squadre. Con Pedro in campo e altri due cambi in arrivo, la formazione biancoceleste cerca punti preziosi per la Champions League.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio, Lotito incensa Pedro: "Non capisco come la Roma se lo sia fatto sfuggire"

Segnala calciomercato.com: Pedro è il trascinatore della Lazio in questo momento. Quest`anno il fuoriclasse spagnolo sembra aver trovato una seconda giovinezza in biancoceleste, dopo che un.

Lazio, Lotito ancora incredulo: "Pedro? Non capisco la Roma. Sul futuro..."

Secondo lalaziosiamonoi.it: RASSEGNA STAMPA - Giù le mani da Pedro. Il giocatore della Lazio continua a scrivere pagine di storia con l'aquila sul petto diventando, giorno dopo giorno un pilastro e un punto ...

Lazio, Pedro da blindare: incontro per il rinnovo fissato. Il ruolo da dirigente…

Secondo msn.com: Lo spagnolo classe 1987 sembra non invecchiare mai, la Lazio vuole concludere la pratica per il rinnovo: presto l'incontro per formalizzare ...