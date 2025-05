Lavanderia ospedale | bucato il quadro occupazionale 22 posti di lavoro a rischio

Giovedì 22 maggio ad Arezzo si terrà una protesta davanti al San Donato, in conseguenza del possibile perdita di 22 posti di lavoro legati alla lavanderia ospedaliera gestita da Arese. Le addette temono il taglio di occupazione e chiedono rassicurazioni sul futuro del loro impiego, mentre si mobilitano per difendere il loro lavoro e il servizio essenziale per l'ospedale.

Arezzo, 20 maggio 2025 – Lavanderia ospedale: "bucato" il quadro occupazionale Giovedì 22 maggio, dalle 15 alle 16, protesta di fronte al San Donato 22 posti di lavoro a rischio. Sono quelli delle addette della società Arese che gestisce la lavanderia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Le dipendenti, insieme a Cgil e ai sindacati di categoria Filctem e Fp, terranno un presidio giovedì 22 maggio, dalle ore 15 alle ore 16, di fronte all'ingresso dell'ospedale San Donato.

