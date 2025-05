L’aggiornamento di maggio ha portato problemi di autonomia su tutti i Google Pixel

L'ultimo aggiornamento di maggio ha causato problemi di autonomia su tutti i Google Pixel. Numerosi utenti segnalano un consumo anomalo della batteria dopo aver installato le patch, mettendo in discussione le prestazioni dello smartphone. In questo articolo di TuttoAndroid, analizziamo le cause e le possibili soluzioni a questo diffuso problema.

Diversi possessori di smartphone Pixel segnalano consumi anomali della batteria dopo l'ultimo aggiornamento con le patch di maggio. L'articolo L’aggiornamento di maggio ha portato problemi di autonomia su tutti i Google Pixel proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’aggiornamento di maggio ha portato problemi di autonomia su tutti i Google Pixel

