L’accumulatrice seriale di gatti di Velletri | Erano 50 alcuni ciechi denutriti sporchi e feriti

L'accumulatrice seriale di gatti di Velletri, rinvenuta dalla onlus "Qua la Zampa", ospitava oltre cinquanta felini in uno stato di grave sofferenza. Ciechi, denutriti e feriti, questi gatti erano vittime di condizioni igienico-sanitarie deplorevoli nella sua abitazione nelle campagne di Velletri, provincia di Roma. Un caso eclatante di maltrattamento e abbandono animale.

Veniva definita «accumulatrice seriale» di gatti. E in effetti nella sua casa nelle campagne di Velletri, in provincia di Roma, l’associazione «Qua la zampa» ha trovato oltre cinquanta gatti in condizioni igienico-sanitarie terribili. Alcuni erano ciechi, denutriti, sporchi, feriti, in alcuni casi positivi a malattie molto contagiose. Altri addirittura già morti. Le condizioni in cui sono stati trovati i gatti. «Una situazione aberrante e indescrivibile». È ciò che hanno trovato le volontarie dell’associazione al loro arrivo. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’accumulatrice seriale di gatti di Velletri: «Erano 50, alcuni ciechi, denutriti, sporchi e feriti»

