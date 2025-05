La Trama Fenicia fa sorgere un dubbio e se Wes Anderson ci avesse stancato?

La trama fenicia solleva una domanda: e se Wes Anderson ci avesse stancato? Dopo anni di ripetizioni stilistiche e sceneggiature simili, il rischio di déjà-vu si è trasformato in certezza. Il suo nuovo film, presentato a Cannes e in uscita il 29, non fa eccezione, confermando la sensazione di un regista ormai fedele a sé stesso, ma forse un po’ stanco di innovare.

Al Cannes, Wes Anderson presenta "The Phoenician Scheme", un film che ruota attorno a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un enigmatico magnate degli anni ’50 coinvolto in intrighi di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici.

"La Trama Fenicia" di Wes Anderson, in concorso a Cannes, conferma il suo stile distintivo e l’estetica estrema.

La Trama Fenicia, secondo Wes Anderson, rivela come la famiglia sia più intricata dello spionaggio. Con Benicio Del Toro e Mia Threapleton, il film, in sala dal 28 maggio dopo Cannes, mescola un affascinante mix di thriller e dinamiche familiari, avvolto in un estetismo pastel e linee impeccabili.

Riporta sentieriselvaggi.it: A Cannes, Wes Anderson presenta insieme al cast La Trama Fenicia: famiglia, eredità e capitalismo nel film applaudito sulla Croisette.

La trama fenicia , il film di Wes Anderson a Cannes 2025: estetica e humour per una storia di eredità e rinascite

Secondo vogue.it: Al Festival di Cannes 2025 è stato presentato in concorso La trama fenicia, il nuovo film super atteso dell'estata Wes Anderson: ecco cosa ne pensiamo ...