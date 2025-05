La speranza di Francesco e l' eredità di Pannella

"Ti voglio bene", scriveva Pannella a Papa Francesco dal suo letto d'ospedale, quando combatteva la sua ultima battaglia 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La speranza di Francesco e l'eredità di Pannella

