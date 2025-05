La scuola di Valditara come il Minculpop? No è l' esatto contrario

La scuola di Valditara, lontana dalle immagini rassicuranti di un giurista tradizionale, rispecchia un approccio radicalmente diverso. Pensavate che fosse un tutore dei valori tradizionali e della sobrietà? Vi sbagliavate. Nell...

Pensavate che Giuseppe Valditara fosse un tranquillo e affermato giurista e docente di diritto romano, prestato alla politica e ministro della Pubblica Istruzione? Pensavate che fosse legato ai sani e classici valori borghesi di sobrietà e fattività che emergono dal suo operato? Vi sbagliavate. Nella rubrica della posta del Venerdì di Repubblica, Massimo Giannini scopre l’amara verità: dietro il volto bonario del ministro, si cela in verità il crudele apostolo di un Minculpop in atto. Esso propone ai nostri ragazzi, fin dalla più tenera età, un modello perverso di educazione: non le Lezioni d’amore suggerite da una lettrice, ma un distillato di cattivismo e autoritarismo. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La scuola di Valditara come il Minculpop? No, è l'esatto contrario

Argomenti simili trattati di recente

“Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy”: incontro a Salerno con il Ministro Valditara

Il 16 maggio 2025, alle ore 11, il Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno ospiterà l'incontro “Dalla Scuola al Lavoro.

Cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto in classe: undici Paesi dicono "sì"

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto all'Unione Europea un divieto dell'uso degli smartphone in classe.

Scuola, Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe

La scuola Valditara avanza una proposta per vietare l'uso dei cellulari in classe. Durante un incontro del Consiglio dell'Unione europea, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato una raccomandazione per disincentivare l'uso degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie, puntando a migliorare l'attenzione e l'apprendimento degli studenti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola, Valditara alla Ue: “Via i cellulari dalle classi in Europa fino a 14 anni”

Si legge su repubblica.it: Il ministro: “Valutare anche di estendere lo stop alle superiori e di imporre restrizioni ai social per gli under 15” ...

Educazione sessuale a scuola, per Valditara serve l’ok dei genitori

ilmanifesto.it scrive: È tornato Valditara, il ministro dalle maniere forti ... «Se il consenso viene negato, la scuola dovrà offrire agli studenti un’attività formativa alternativa». Fino alla scuola primaria, invece, non ...

Scuola, la circolare urgente di Valditara: troppi compiti a casa e verifiche in classe

Riporta notizie.it: Novità sul tema scuola, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione ... la circolare è stata inviata a tutti i dirigenti scolastici. No ai compiti inseriti all’ultimo Stop alle troppe verifiche nello ...