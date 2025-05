La Samb punta su Riccardo Bongelli | trattativa con la Maceratese in vista

La Sambenedettese punta su Riccardo Bongelli, centrocampista classe 2006 della Maceratese, brillante nel campionato di Eccellenza. La società rossoblù, neopromossa in C, intende rafforzare la rosa e sta avviando trattative per ingaggiare il giovane talento. Tuttavia, potrebbe esserci anche la concorrenza di un’altra squadra interessata a assicurarsi le sue qualità .

La Samb dovrĂ parlare con la Maceratese per il centrocampista Riccardo Bongelli, il giocatore classe 2006 che si è messo in evidenza nel campionato di Eccellenza con la Maceratese. La formazione rossoblĂą neopromossa in C ha mostrato interesse sul giocatore, ma potrebbe esserci anche un’altra squadra di C, e la societĂ biancorossa eserciterĂ il diritto di riscatto. In estate la Maceratese si è assicurata questo giocatore, cresciuto nell’Academy Civitanovese, che tre anni fa lo aveva dato alla Fermana, la societĂ del presidente Alberto Crocioni eserciterĂ il diritto di riscatto e chi lo volesse dovrĂ intavolare una trattativa con il club. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Samb punta su Riccardo Bongelli: trattativa con la Maceratese in vista

