La regina del minimalismo chic arriva sulla Croisette con un' acconciatura perfetta per le cerimonie d' Estate

Al Festival di Cannes 2025, Dakota Johnson incanta con il suo stile minimalista e raffinato. La star sfoggia un'acconciatura perfetta per le cerimonie estive: una maxi treccia romantica, che unisce eleganza e semplicità. La sua bellezza naturale e il look sofisticato la rendono la regina del minimalismo chic sulla croisette.

Al Festival di Cannes 2025, arriva la regina del minimalismo elegante Dakota Johnson. Che incanta tutti al photocall del film Splitsville, con un look sofisticato e romantico al tempo stesso. Protagonista, la maxi treccia in versione red carpet, impreziosita da un prezioso gioiello per capelli firmato Boucheron.