La partita del Napoli in chiaro sui canali Rai e Mediaset | la proposta alla Lega Calcio

Il consigliere comunale Nino Simeone ha proposto alla Lega calcio di trasmettere in chiaro la partita Napoli-Cagliari sui canali Rai e Mediaset, rispondendo all’alta richiesta di biglietti. Questa iniziativa mira a rendere l'incontro accessibile a tutti i tifosi, assicurando una maggiore partecipazione e entusiasmo per l'importante sfida. Continua a leggere per i dettagli.

Il consigliere comunale Nino Simeone ha chiesto la possibilità di trasmettere il match Napoli-Cagliari in chiaro per sopperire all'enorme domanda di biglietti.

