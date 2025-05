La partita dei governatori leghisti sul terzo mandato e l’irritazione di Salvini

La partita tra i governatori leghisti sul terzo mandato e l'irritazione di Salvini evidenziano tensioni interne alla coalizione di centrodestra. Mentre il leader leghista minimizza le divergenze, mantenendo il focus su questioni locali, la spaccatura emerge nel contesto di un Consiglio dei ministri segnato da attriti tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

«Nessun problema, questioni locali». Così Matteo Salvini liquida chi gli chiede della spaccatura che si è consumata in Consiglio dei ministri con Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il leghista è al Mit per una conferenza stampa con gli esperti antimafia che collaborano in vista della costruzione del Ponte sullo Stretto. C’è il titolare dell’Interno Matteo Piantedosi, che poco più di un mese fa voleva sostituire. Salvini è visibilmente molto irritato. Ma certamente non per la presenza del prefetto campano. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La partita dei governatori leghisti sul terzo mandato e l’irritazione di Salvini

