La Nuova Sondrio festeggia il titolo provinciale Allievi

La Nuova Sondrio celebra il titolo provinciale Allievi con una grande festa sul campo sintetico. L’allenamento della formazione biancazzurra è stato il momento speciale per condividere il successo, con la presenza dei vertici del club, tra cui il presidente Michele Rigamonti, il vicepresidente Mauro Baggini e l’allenatore della prima squadra, campione del mondo 2006. Un’occasione per rinforzare il legame e guardare al futuro con entusiasmo.

E' arrivata la fumata bianca: Nuova Sondrio e Marco Amelia avanti insieme

È arrivata la fumata bianca: Marco Amelia guiderà la Nuova Sondrio anche nella stagione 2025-2026. La notizia, attesa da tempo, è stata ufficializzata dopo un incontro di tre ore tra il tecnico e il presidente Michele.

Grande festa per gli Allievi della Nuova Sondrio: celebrato il trionfo provinciale e l’approdo al regionale

Riporta primalavaltellina.it: Festa grande sul campo sintetico di Sondrio venerdì sera in occasione dell’allenamento della formazione Allievi biancazzurra. I vertici del club rappresentati dal presidente Michele Rigamonti, dal vic ...

Nuova Sondrio Calcio, c'è da festeggiare! Salvezza conquistata

Secondo today.it: Con una prestazione esemplare, la Nuova Sondrio supera la quotata Varesina 2-0 davanti a un pubblico entusiasta alla Castellina e compie il terzo miracolo sportivo in tre stagioni, centrando la ...

Nuova Sondrio, stagione da incorniciare nonostante il ko finale: salvezza conquistata in Serie D

primalavaltellina.it scrive: La Nuova Sondrio archivia una stagione estremamente positiva con una sconfitta dal punteggio forse troppo severo per i biancazzurri, ormai salvi nell’impegnativo girone B di serie D. In un pomeriggio ...