La mia odissea col telemarketing | il problema è lo spionaggio Oltre che l’impunità dei truffatori

La mia odissea col telemarketing non riguarda solo fastidi, ma un vero e proprio attacco alla privacy. Dopo aver cambiato fornitore di energia, sono stato vittima di un’irruzione fraudolenta, evidenziando il problema dello spionaggio e dell’impunità dei truffatori. Qualcuno ha frainteso il mio racconto, pensando fosse solo un malcostume comune, ma questa esperienza rappresenta una minaccia grave e concreta.

Qualche lettore ha frainteso la mia odissea telefonica, seguita al cambiamento di fornitore dell'energia a uso domestico. Sono contrario al telemarketing aggressivo, ma ho raccontato un caso diverso. Una vera e propria irruzione nella privacy, per di più fraudolenta. Come potevano sapere, tutti questi invasori, del cambio di fornitore stipulato via web? Chi li ha informati? Dovrebbe esistere un vincolo di privacy da parte del vecchio come del nuovo fornitore. Allora, chi è stato? Il problema non è il telemarketing, ma lo spionaggio.