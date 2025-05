La fuga e lo schianto in autostrada motociclista di Verbania morto nel bresciano

Un motociclista di 30 anni di Verbania ha perso la vita in un grave incidente avvenuto nella serata di domenica 18 maggio sull’autostrada A21, tra Montirone e Poncarale, vicino a Brescia Sud. Secondo i primi accertamenti, l’incidente sarebbe legato a una fuga, con lo scontro fatale che ha sconvolto la comunità locale.

É un 30enne di Verbania la vittima di un incidente mortale avvenuto nella serata di domenica 18 maggio nel bresciano. Lo schianto fatale è avvenuto lungo l'autostrada A21, tra Montirone e Poncarale a pochi metri dallo svincolo per l'uscita di Brescia Sud: forse nel tentativo di sfuggire a un. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - La fuga e lo schianto in autostrada, motociclista di Verbania morto nel bresciano

Altri articoli sullo stesso argomento

Schianto sulla Variante, ferito un motociclista e traffico in tilt

Un pomeriggio di caos sulla Variante, vicino alla fermata della metropolitana di 'Aversa centro', dove un incidente ha coinvolto un motociclista, finito a terra.

Schianto tra auto e moto in viale Pier Maria Rossi: motociclista ferito in ospedale

Lunedì 12 maggio, poco prima delle 9.30, un incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto in viale Pier Maria Rossi a Parma, all'incrocio con viale Partigiani d'Italia.

Italia, schianto spaventoso in autostrada: Antonella muore così, stava andando dal figlio

L'Italia è scossa da un tragico schianto in autostrada, dove Antonella perde la vita mentre si dirigeva dal figlio.

Se ne parla anche su altri siti

La fuga e lo schianto in autostrada, motociclista di Verbania morto nel bresciano

Scrive novaratoday.it: L'incidente è avvenuto nella serata di domenica 18 maggio sulla A21. La vittima è un 30enne, forse in fuga da un posto di controllo ...

Non si ferma all’alt della Polizia e si schianta contro un suv in autostrada: morto un motociclista di trent’anni

Segnala fanpage.it: Un motociclista di trent'anni ha perso la vita sull'autostrada A21 nei pressi di Brescia schiantandosi contro un suv ...

Fugge dal posto di blocco, schianto fatale

Lo riporta msn.com: Stava scappando da un posto di blocco della Polizia stradale il trentenne romeno che domenica sera si è schiantato ...