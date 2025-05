La disastrosa copertura mediatica italiana della deriva autoritaria in Georgia

La copertura mediatica italiana sulla deriva autoritaria in Georgia è stata fallimentare, caratterizzata da inesattezze e fraintendimenti. Questo racconto superficiale ha alimentato confusione e incomprensioni, impedendo una corretta comprensione degli eventi nel Paese e ostacolando un'informazione equilibrata e accurata sui complessi sviluppi politici georgiani.

🔗Leggi su Facta.news © Facta.news - La disastrosa copertura mediatica italiana della deriva autoritaria in Georgia

