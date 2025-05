La danza torna protagonista ad Amici trionfo del ballerino Daniele

La danza torna protagonista ad "Amici" con il trionfo di Daniele, il giovane ballerino di 18 anni che ha conquistato il pubblico e la giuria con le sue straordinarie capacità atletiche e interpretative. Originario di Aversa e ora residente a Roma, Daniele ha dimostrato di essere un talento emergente nel mondo della danza, lasciando il segno alla 24ª edizione del celebre talent.

Roma, 20 mag. (askanews) - Ha impressionato il pubblico per le sue incredibili doti atletiche e interpretative, il vincitore assoluto della 24esima edizione di "Amici", il ballerino Daniele. Diciotto anni, compiuti durante il programma, ballerino di modern, è nato ad Aversa e vive a Roma, come insegnante di riferimento ha avuto Alessandra Celentano. Nel suo percorso ha rischiato di uscire dal programma a causa di un infortunio, che lo ha costretto a uno stop, ma con determinazione è arrivato alla finale.

