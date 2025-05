Klopp è il nuovo allenatore della Roma | lo assicura La Stampa l’indizio social è un video dei Friedkin

Secondo La Stampa, Jürgen Klopp sarà il nuovo allenatore della Roma, confermato anche da un indizio social dei Friedkin. La testata garantisce che il tedesco ex Liverpool ha dato il suo ok domenica 18 maggio alle 22:57, diventando il successore di Ranieri sulla panchina giallorossa. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare prossimamente.

“Domenica 18 maggio alle ore 22:57 ha detto sì”: Jürgen Klopp sarà il nuovo allenatore della Roma. Il quotidiano La Stampa è sicuro che il tedesco ex Liverpool sarà il successore di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Fornisce persino l’ora esatta in cui il tedesco avrebbe accettato la corte della Roma. A supporto di questa tesi, l’articolo pubblicato lunedì 19 maggio dal quotidiano torinese fa notare come sugli account social della famiglia Friedkin sia apparso un video suggestivo. In sequenza appaiono le iniziali dei seguenti monumenti: Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro San. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it