Klopp alla Roma arriva la dichiarazione ufficiale dell’agente

Dopo settimane di rumors, arriva l'ufficialità: l'agente di Jurgen Klopp conferma il possibile approdo del tecnico tedesco alla Roma. Tra sogno e realtà, si intensificano le attese: i Friedkin lo valutano come scelta per rilanciare i giallorossi, alimentando aspettative e speranze tra tifosi e appassionati. La trattativa entra nel vivo, con il futuro della panchina romanista sempre più incerto.

Tra sogno suggestione e realtà: c’è anche il tedesco nella lista dei Friedkin per la panchina giallorossa, le parole del rappresentante del tecnico ex Liverpool Jurgen Klopp alla Roma? Nelle ultime ore è deflagrata la ‘bomba’ su un possibile approdo del tecnico tedesco sulla panchina giallorossa per il dopo Ranieri. Jurgen Klopp (LaPresse) – Calciomercato.it A smentire i rumors sul passaggio di Klopp alla guida dei giallorossi ci ha pensato però l’agente del tecnico, Marc Kosicke: “ Non è vera la voce su Klopp prossimo allenatore della Roma “, le sue parole al portale arabo ‘Winwinallsports’. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Klopp alla Roma, arriva la dichiarazione ufficiale dell’agente

Leggi anche questi approfondimenti

Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma. Arriva su DAZN ed esplode: «Ma come fate? Così cambiano le regole» – Il video

Claudio Ranieri è su tutte le furie dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, segnando la prima battuta d'arresto in campionato del 2025.

LIVE Musetti-Zverev 1-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: arriva il break del tedesco

Segui con noi la diretta del confronto tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego nell'ATP di Roma 2025. Il tedesco ha appena strappato il servizio all'azzurro, portandosi sul 3-1.

LIVE Sinner-Cerundolo 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: arriva il break al settimo tentativo!

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo al torneo ATP di Roma 2025. Dopo sette tentativi, Sinner ottiene finalmente il break.

Cosa riportano altre fonti

Klopp alla Roma, arriva la dichiarazione ufficiale dell’agente

Si legge su calciomercato.it: A smentire i rumors sul passaggio di Klopp alla guida dei giallorossi ci ha pensato l’agente del tecnico, Marc Kosicke: “ Non è vera la voce su Klopp prossimo allenatore della Roma “, le sue parole al ...

La Stampa: "Klopp ha detto sì alla Roma". Ma arriva la smentita dell'agente

Secondo ilromanista.eu: Il quotidiano nazionale aveva dato in serata la notizia di un presunto accordo con l'ex tecnico del Liverpool. Arriva però la precisazione dall'entourage del tedesco ...

Roma, notizia clamorosa per il futuro della panchina: Klopp ha detto sì ai Friedkin

Scrive sportpaper.it: Secondo quanto riporta La Stampa, la firma dell'allenatore tedesco sarebbe arrivata dopo la partita vinta dai giallorossi sul Milan ...