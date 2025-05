K Sport supera Tolentino e si prepara per la sfida contro Vianese Calcio

K Sport, in forma e determinata, supera Tolentino nella finale regionale dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase nazionale. Ora si prepara alla sfida contro Vianese Calcio, squadra emiliano-romagnola di Viano, un paesino di 3000 abitanti nell’hinterland di Reggio Emilia. Una partita importante che attende la squadra per proseguire il proprio cammino nel torneo.

Una K Sport in forma, determinata e volitiva supera nella finale regionale dei playoff il Tolentino e si qualifica alla fase nazionale, dove nel primo turno incontrerà la Vianese Calcio, squadra emiliano-romagnola di un paese (Viano, dell’hinterland di Reggio Emilia) di 3000 abitanti militante nel girone A di Eccellenza. Si giocherà l’andata domenica prossima allo Spadoni di Montecchio e il ritorno (a Viano) la domenica successiva 1 giugno. La vincente tra K Sport- Vianese affronterà poi la vincente tra la squadra del Lazio e della Sardegna. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - K Sport supera Tolentino e si prepara per la sfida contro Vianese Calcio

