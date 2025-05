Juventus Women Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia

Sofia Cantore, talento della Juventus Women, potrebbe trasferirsi negli USA in virtù di un'offerta incredibile, portando a una maxi plusvalenza per il club. Tuttavia, questa possibile cessione apre anche il dibattito sullo stadio del calcio femminile in Italia, evidenziando criticità e sfide che il movimento deve affrontare per crescere a livello nazionale e internazionale.

Juventus Women, Sofia Cantore potrebbe lasciare le bianconere: maxi offerta dagli USA. Per la Juve una plusvalenza enorme, ma solleva un problema La Juventus Women potrebbe presto dover salutare Sofia Cantore, protagonista assoluta della recente stagione bianconera. L'attaccante, reduce da un'annata spettacolare chiusa con numeri in doppia cifra, sarebbe nel mirino del Washington Spirit, club.

Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’

Sofia Cantore, giovane attaccante della Juventus Women, potrebbe lasciare Torino: il Washington Spirit è pronto a pagare la clausola record per portarla negli Stati Uniti, un passo storico come prima italiana in NWSL.

Cantore al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Abbiamo festeggiato a sufficienza, adesso cercheremo di conquistare un altro trofeo. Scudetto, premio di migliore attaccante, lo Stadium: vi dico tutto»

Sofia Cantore, attaccante della Juventus Women, ha condiviso le sue emozioni durante il lancio del documentario “Dream like Juventus Women”.

Juventus Women Roma 2-0, finale Coppa Italia LIVE: raddoppio di Cantore, super avvio delle bianconere

La Juventus Women di Max Canzi sfida la Roma nella finale di Coppa Italia al Sinigaglia di Como. Risultato emozionante con il raddoppio di Cantore e un avvio scoppiettante delle bianconere, promettendo una partita ricca di emozioni.

