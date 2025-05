Juventus Women Sofia Cantore può dire addio | Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’

Sofia Cantore, giovane attaccante della Juventus Women, potrebbe lasciare Torino: il Washington Spirit è pronto a pagare la clausola record per portarla negli Stati Uniti, un passo storico come prima italiana in NWSL. La vittoria del double è ancora fresca, ma il suo futuro cresce oltre l’Oceano.

di Mauro Munno Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola record dell’attaccante bianconera classe 1999. Sarebbe la prima italiana a giocare in NWSL. Champagne rigurgitato: la Juventus Women, che non aveva neanche finito di festeggiare il double, rischia di perdere la sua giocatrice migliore. Sofia Cantore può salutare Madama a fronte di un’importantissima offerta di Washington Spirit, squadra che milita in NWSL. Sarebbe la prima italiana a giocare nel massimo campionato USA. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’

