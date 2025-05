Jennifer Lawrence | Avere figli cambia tutto è brutale e incredibile

Jennifer Lawrence, premio Oscar e neo-mamma, sottolinea come avere figli cambi radicalmente la vita, affermando che è un’esperienza assolutamente incredibile e brutale. Per lei, diventare madre è fondamentale anche per chi aspira a una carriera da attore. La sua esperienza può ispirare chi sogna di bilanciare successo professionale e vita familiare, confermando l’importanza della maternità nel percorso di una carriera artistica.

Avere figli? Fondamentale se si vuole diventare attori. È il consiglio di Jennifer Lawrence, attrice e mamma bis da pochissimo tempo. L'attrice premio Oscar, 34 anni, non usa giri di parole quando si parla di maternità: « Consiglio vivamente di avere figli se si vuole diventare attori », ha detto. Presente al Festival di Cannes 2025 per promuovere il suo nuovo film, Die, My Love, la star del cinema ha spiegato che la sua esperienza con due bambini ha cambiato il suo approccio al ruolo di mamma che interpreta nella pellicola di Lynne Ramsay, nella quale recita accanto a Robert Pattinson.

