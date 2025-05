Inzaghi e Baroni vicini dopo l’espulsione è l’essenza del calcio Ha ragione la moglie di Simone

Inzaghi e Baroni vicini dopo l’espulsione incarnano l’essenza del calcio, come ha giustamente osservato la moglie di Simone. Nonostante polemiche e tensioni, Inter-Lazio ci ricorda che, oltre le disagreement, il calcio è fatto di passione, rispetto e rispetto reciproco, pronti a ricominciare da capo dopo ogni fischio finale. È questo spirito che lo rende unico.

Inter-Lazio, nonostante tutte le polemiche, ci ha restituito l’essenza del calcio. Si passano novanta minuti a dirsi con l’avversario le peggio cose, a volte si oltrepassano anche dei limiti, ma dopo il 90esimo ricomincia tutto da capo. Lo hanno mostrato, probabilmente in mondo visione, Simone Inzaghi e Marco Baroni. Uno tecnico dell’Inter che si gioca lo scudetto, l’altro tecnico della Lazio in lotta per un posto nella prossima Champions League. A fine partita gli animi si scaldano, entrambi alzano i toni. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi e Baroni vicini dopo l’espulsione è l’essenza del calcio. Ha ragione la moglie di Simone

Altre letture consigliate

A San Siro, 2-2 e scontro tra Inzaghi e Baroni dopo il contatto di Bisseck

A San Siro, nel match tra Inter e Lazio, si è vissuto un clima di grande tensione dopo il contatto di Bisseck, con scontri tra Inzaghi e Baroni.

Filippo Inzaghi: «Il Pisa in A dopo 34 anni è un’impresa incredibile. Ci siamo ispirati a un club tedesco studiandolo molto. Non cercate un nuovo Inzaghi, non fa bene»

Filippo Inzaghi celebra la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, sottolineando l'importanza dell'ispirazione da un club tedesco.

I fratelli Menéndez vicini alla libertà dopo 35 anni: per i due pena ridotta a 50 anni di carcere

Dopo 35 anni di detenzione, i fratelli Menéndez vedono finalmente un barlume di libertà. La loro pena, originariamente comminata all'ergastolo per l'omicidio dei genitori nel 1989, è stata ridotta a 50 anni con possibilità di libertà vigilata.

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi e Baroni vicini dopo l’espulsione è l’essenza del calcio. Ha ragione la moglie di Simone

Riporta ilnapolista.it: Inter-Lazio, nonostante tutte le polemiche, ci ha restituito l'essenza del calcio: l'abbraccio tra avversari espulsi di Inzaghi e Baroni ...

Baroni e le scintille con Inzaghi: “Simone è pazzesco, espulsione esagerata”

Scrive calciomercato.it: La Lazio si sveglia con l’ingresso in campo di Pedro e ferma la rincorsa scudetto dell’ Inter. Finale vietato ai deboli di cuore a San Siro, con lo spagnolo che per due volte riacciuffa la squadra di ...

Inter - Lazio, dallo scontro all'abbraccio: cos'è successo tra Baroni e Inzaghi - FOTO

Si legge su lalaziosiamonoi.it: È andato virale il siparietto tra Baroni e Inzaghi in panchina nell'ultimo Inter - Lazio. I due allenatori sono arrivati allo scontro nel momento dell'assegnazione del calcio di ...