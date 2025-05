Inter un scudetto ‘buttato’ | ecco tutte le rimonte subite mentre sul mercato…

Quest’anno l’Inter ha vissuto molte rimonte amare in campionato, definendo la stagione come uno scudetto ‘buttato’. Tuttosport evidenzia le occasioni perse dai nerazzurri e le sfide che hanno visto il club subire recuperi decisivi, mentre sul mercato la squadra ha cercato di reagire. Un bilancio complesso, tra sogni falliti e speranze ancora vive.

Inter, un scudetto ‘buttato’ dai nerazzurri in campionato, ecco tutte le rimonte subite in stagione, mentre sul mercato il club.. Uno scudetto ‘buttato’, scrive così Tuttosport in edicola questa mattina in merito alla stagione dell’ Inter in campionato. Il noto quotidiano piemontese ha esaminato tutte le rimonte subite dalla squadra di Simone Inzaghi in stagione. Ma anche in materia di calciomercato il club. INTER – «Per l’Inter quella di domenica è stata la sesta rimonta subita in campionato. Sei gare – le altre, Genoa da 2-1 a 2-2; Juventus da 4-2 a 4-4; Bologna da 2-1 a 2-2; Napoli da 1-0 a 1-1; Parma da 2-0 a 2-2 – che sono costate 12 punti a Lautaro Martinez e compagni, di fatto quelli collezionati in meno rispetto al campionato ’23-24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, un scudetto ‘buttato’: ecco tutte le rimonte subite, mentre sul mercato…

