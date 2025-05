Indiana ucciso con iniezione letale Benjamin Ritchie | il secondo in 15 anni

Il 20 maggio, in Indiana, è stata eseguita la condanna a morte di Benjamin Ritchie, 45 anni, per l’omicidio dell’agente Bill Toney nel 2000. Si tratta della sua seconda esecuzione in 15 anni nello stato, suscitando discussioni sul ricorso alla pena capitale e sulla sua validità. Ritchie's fate riecheggia un dibattito più ampio su giustizia e moralità.

Nello stato dell’Indiana è stata eseguita oggi, 20 maggio, la condanna a morte di Benjamin Ritchie, 45 anni, per l’omicidio nel 2000 dell’agente di polizia Bill Toney. L’uomo è stato ucciso con l’iniezione letale in quella che è stata la seconda esecuzione in 15 anni in Indiana. Ritchie, ritenuto colpevole con una sentenza nel 2002, è morto nella prigione statale dell’Indiana a Michigan City. All’inizio di questo mese, aveva dichiarato alla commissione per la libertà vigilata di essere cambiato durante gli oltre vent’anni trascorsi dietro le sbarre. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indiana, ucciso con iniezione letale Benjamin Ritchie: il secondo in 15 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

Cucciolo di elefante ucciso da un camion: così la mamma blocca la strada e cerca di spostare il tir – Video

Un cucciolo di elefante, tragicamente ucciso da un camion in Malesia, ha scatenato il dolore della mamma, che tenta disperatamente di spostare il veicolo.

Sei morti a Tripoli dopo la notte di scontri, ucciso il capo della milizia Al-Kikli

Sei morti e diversi feriti sono il bilancio degli scontri avvenuti nella notte a Tripoli, culminati nell'uccisione del capo della milizia alkikli.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.