Incidente tra bus scolastico e camion | muore una maestra 30 feriti

Tragico incidente sulla Pedemontana lombarda: uno scontro tra un bus scolastico e un camion provoca la morte di una maestra e il ferimento di 30 persone, di cui due gravi. La dinamica è ancora sotto indagine. Le autorità esprimono cordoglio e solidarietà alle famiglie e ai giovani coinvolti in questa tragedia.

Incidente sulla Pedemontana lombarda: una maestra perde la vita nello scontro tra un bus con scolaresca in gita e un mezzo pesante. Due i feriti gravi, 28 quelli lievi. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Le istituzioni esprimono cordoglio e vicinanza alle famiglie e ai bambini coinvolti. L’impatto in galleria e le prime . Incidente tra bus scolastico e camion: muore una maestra, 30 feriti Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Scopri altri approfondimenti

Scontro tra bus scolastico e camion sulla Pedemontana in Lombardia: morta una maestra, due feriti gravi e 28 feriti lievi

Un grave incidente si è verificato lunedì 19 maggio sulla Pedemontana lombarda, vicino a Lomazzo: uno scontro tra un bus scolastico e un camion ha causato una vittima, una maestra, due feriti gravissimi e 28 feriti lievi.

Incidente nella galleria dell'autostrada, schianto tra un bus e un camion: 30 feriti

Un grave incidente si è verificato lunedì 19 maggio nella galleria dell’autostrada Pedemontana (A36) a Lomazzo, coinvolgendo un bus e un camion.

Incidente a Lomazzo in galleria, schianto tra bus di studenti e camion: morta una maestra, 30 persone coinvolte. Feriti anche due ragazzi

Un grave incidente si è verificato a Lomazzo nella galleria tra un autobus scolastico e un camion, provocando una morta e coinvolgendo circa 30 persone, tra cui due ragazzi feriti.

Approfondimenti da altre fonti

Incidente in gita scolastica: nel bus muore la maestra

Si legge su ilmessaggero.it: Urla, pianti e dolore: un gravissimo incidente ieri verso le 16.20 ha coinvolto un camion e un pullman che trasportava 30 studenti della scuola primaria di Cazzago Brabbia, che fa ...

Tragico incidente in gita scolastica: maestra napoletana perde la vita in scontro tra bus e camion

Lo riporta vocedinapoli.it: Una gita scolastica si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio lungo la Pedemontana, nei pressi della galleria di Lomazzo, in provincia di Como. Un autobus noleggiato per trasportare bambini e inseg ...

Domenica Russo, chi era la maestra morta nell'incidente sul bus a Lomazzo: amata da alunni e genitori, lascia il compagno e una bambina

Scrive msn.com: Nell'incidente avvenuto ieri 19 maggio a Lomazzo, nel Comasco, ha perso la vita Domenica Russo, maestra 43enne che stava portando in gita un gruppo di alunni della scuola primaria di ...