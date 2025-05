In the mood for blues

In the Mood for Blues continua il suo viaggio musicale, portando sul palco un altro imperdibile appuntamento con il miglior blues. Dopo aver ospitato artisti di fama internazionale, è ora la volta di un duo di bluesman che promette emozioni intense e autentiche. L’appuntamento è per...

Dopo aver ospitato il Jazz brasiliano di Adriano Trindade, i fisarmonicisti Luca Piovesan e Paolo Forte, il trombettista Enrico Roccato, Marco Pasian, il poeta Roberto Ferrari e l'attrice Roberta Barbiero, nel prossimo appuntamento va in scena la musica di un duo di bluesman.

Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston e agganciano il terzo posto

Nella 37a giornata di Premier League, il Chelsea supera il Manchester United grazie a una rete di Cucurella, rispondendo così alla vittoria dell'Aston Villa.

Segnala, risultato, gol come gol di cucurella mantiene il blues in Champions League

Marc Cucurella, con un colpo di testa decisivo al 71° minuto, ha assicurato una vittoria fondamentale per il Chelsea contro il Manchester United.

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore

Piazza Duomo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vibrante con "Note di Luce", il nuovo festival musicale presentato oggi a Piacenza.

