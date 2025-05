In Arrivo nuovi Concorrenti per l’Isola dei Famosi | casting in corso per nuovi naufraghi caos!

Nuovi concorrenti si preparano a sbarcare sull’Isola dei Famosi, portando caos e sorprese. Mentre le alleanze vacillano e la fame si fa sentire, casting aperti per rinforzi in Honduras. Gabriele Parpiglia ha svelato l’arrivo di “guest star” che promettono di scuotere le dinamiche del reality, scatenando l’inferno sui social. L’avventura è tutta da vivere!

L'Honduras sta per accogliere nuove "guest star"! Mentre la fame si fa sentire e le alleanze si sfilacciano, l'Isola dei Famosi è pronta a rimescolare le carte con l'arrivo di rinforzi. Isola dei Famosi: "New entry" in arrivo. e uno scatenerà l'inferno social! Gabriele Parpiglia ha svelato l'esistenza di casting lampo per trovare nuovi naufraghi.

Isola dei Famosi 2025, i giovani accendono il fuoco con l’accendino: provvedimenti in arrivo | Video Mediaset

All'Isola dei Famosi 2025, i giovani concorrenti infrangono le regole accendendo il fuoco con un accendino trovato sulla spiaggia.

La FEDIC al Festival di Cannes 2025: omaggio a Paolo Micalizzi e nuovi progetti in arrivo

La FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) sarà in primo piano al 77° Festival di Cannes 2025 con un evento speciale all’Italian Pavilion.

Mediaset rinnova il contratto con Gerry Scotti: nuovi progetti in arrivo

Mediaset ufficializza con entusiasmo il rinnovo del contratto con Gerry Scotti, un pilastro della televisione italiana.

Casting in corso per nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi: ecco le ultime novità

Segnala ecodelcinema.com: L’Isola dei Famosi affronta una fase di cambiamenti con l'abbandono di concorrenti come Ibiza Altea, Angelo Famao e Leonardo Brum. La produzione avvia casting per nuovi naufraghi in Honduras.

Ritiri Isola dei famosi 2025, infortuni, malori e ascolti in calo/ Televoto annullato: nuovi concorrenti?

Si legge su ilsussidiario.net: Ritiri Isola dei famosi 2025, infortuni, malori, ascolti in calo e televoto annullato: esplode il caos e si rischia il flop e arrivano nuovi concorrenti?

Imperatrice di Roma nuova concorrente Isola dei Famosi 2025?/ Il rumor: “Trattativa in corso”

ilsussidiario.net scrive: L'imperatrice di Roma potrebbe sbarcare L'Isola dei Famosi 2025 come nuova concorrente. Secondo quanto riportato da Deianira ...