Imprenditori laziali interessati all' acquisto della Civitanovese

Un gruppo di imprenditori laziali avrebbe manifestato interesse per l’acquisto della Civitanovese, balzata ormai in Eccellenza. La notizia, ancora non ufficiale, sembra avere alcuni riscontri e potrebbe rappresentare una svolta per il futuro della squadra, attualmente nelle mani del patron Mauro Profili, oggetto di varie voci di mercato.

Un gruppo di imprenditori laziali è interessato a rilevare la Civitanovese. È una notizia che trapela in via ufficiosa, ma che rispetto alle tante voci circolate in questi giorni avrebbe già qualche riscontro. La squadra rossoblù è retrocessa in Eccellenza e patron rossoblù Mauro Profili è bersaglio della contestazione della tifoseria organizzata, che ne invoca l’addio a più riprese attraverso scritte e striscioni. Poco più di un mese fa, il massimo vertice societario aveva dichiarato di voler mettere "in vendita ma non svendita" la società ed ecco che nelle ultime settimane qualcosa si è mosso sottotraccia. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Imprenditori laziali interessati all'acquisto della Civitanovese

