Il violinista Stephen Waarts apre la rassegna ' Ferrara Musica xtra' a Palazzo Schifanoia

Mercoledì 21 alle 20.30, Palazzo Schifanoia ospita il primo concerto della rassegna Ferrara Musica Xtra, con il talentuoso violinista olandese-americano Stephen Waarts. Tre appuntamenti in spazi suggestivi della città, dedicati alla musica da camera di alto livello. L’evento inaugura con il talento di Waarts, pronto a incantare il pubblico con un recital raffinato e coinvolgente.

Con il violinista Stephen Waarts (nella foto) prende il via mercoledì 21 alle 20.30 la rassegna 'Ferrara Musica xtra', ciclo di tre concerti cameristici dislocati in spazi cittadini di grande fascino. Il primo concerto vedrà protagonista appunto Waarts, violinista olandese-americano già.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, con il Ftse Mib che segna un incremento dello 0,01% e l'Ftse All Share in crescita dello 0,03%.

Apre 37esimo Salone del libro di Torino: parole leggere e preziose

Al via la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un’importante celebrazione della cultura e della letteratura.