Il trionfo juventino brilla con Juventus woman

Il trionfo juventino splende con Juventus Women. Con un successo storico di 4-0 sulla Roma, le bianconere hanno conquistato la Coppa Italia 2024/25, rafforzando l’orgoglio del club. Guidate da mister Canzi, queste vittorie testimoniano la crescita e la determinazione di una squadra che si conferma ai vertici del calcio femminile italiano.

Una vittoria storica La Juventus Women ha scritto una pagina indimenticabile, conquistando la Coppa Italia 202425 con un netto 4-0 contro la Roma, un successo celebrato a maggio 2025. Questo trionfo, guidato da mister Canzi, ha rafforzato l'orgoglio del club, con le bianconere che si confermano di fatto una potenza

