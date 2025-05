Il tir resta incastrato in un cortile durante una manovra a Francavilla VIDEO

Ieri pomeriggio a Francavilla al Mare, un tir è rimasto incastrato in un cortile privato durante una manovra sbagliata. L'incidente è avvenuto nella zona San Franco, vicino a piazza Porta Ripa, quando il mezzo pesante ha impegnato una curva a gomito, rimanendo intrappolato. Per liberarlo è stato necessario l'intervento di mezzi di soccorso e una verifica delle circostanze.

Una manovra sbagliata e il tir si ritrova incastrato nel cortile di un'abitazione privata. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Francavilla al Mare, zona San Franco. Il mezzo pesante avrebbe impegnato una curva a gomito, nei pressi di piazza Porta Ripa, restando intrappolato. Per liberarlo. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il tir resta incastrato in un cortile durante una manovra a Francavilla [VIDEO]

