Il suggestivo chiostro dell’Ardizzone Gioeni celebra il talento emergente dell’Accademia Alta Moda

Nel cuore di Catania, il suggestivo chiostro dell’Ardizzone Gioeni si trasforma in un palcoscenico di creatività, accogliendo il Fashion Show 2025 di Accademia Alta Moda. Un evento che celebra il talento emergente, unendo storia e innovazione, eleganza e audacia, nella cornice unica di un simbolo neogotico di eccellenza formativa.

Nel cuore pulsante di Catania, dove la storia incontra il presente, il suggestivo chiostro neogotico dell’Istituto Ardizzone Gioeni ha spalancato le porte alla creatività, all’audacia e all’eccellenza formativa con il Fashion Show 2025 di Accademia Alta Moda. Autentico trionfo di eleganza. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il suggestivo chiostro dell’Ardizzone Gioeni celebra il talento emergente dell’Accademia Alta Moda

Contenuti che potrebbero interessarti

Collescipoli, al chiostro di Santa Cecilia nel “segno dell’acqua”con Borozan e Gasperini

Il 5 maggio alle 18, nel suggestivo chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli (Terni), si svolge “Il Congegno di Primavera”, un evento organizzato dal BAC.

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

L'Eurovision Song Contest 2025 prende il via con una serata piena d'Italia (anche quando si tratta dell'espresso macchiato di Tommy Cash)

L'Eurovision Song Contest 2025 si apre con l'energia e il brio dell'Italia, in un'atmosfera da cui non può mancare un buon espresso macchiato, firmato Tommy Cash.

Su questo argomento da altre fonti

Tra arte, tessuti e sogni, in passerella il Fashion Show di Accademia Alta Moda

Segnala blogsicilia.it: Nel cuore pulsante di Catania, dove la storia incontra il presente, il suggestivo chiostro neogotico dell’Istituto Ardizzone Gioeni ha spalancato le porte alla creatività, all’audacia e all’eccellenza ...