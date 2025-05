Il Salone del Libro 2025 chiude con 231mila visitatori

Si è conclusa con un record di affluenza la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, che ha attirato 231.000 visitatori in cinque giorni di incontri, presentazioni e scambi culturali. Un evento che ha confermato il ruolo centrale della letteratura e della cultura nel panorama italiano, lasciando un segno duraturo sugli appassionati e sugli operatori del settore.

Si è conclusa ieri, lunedì 19 maggio, la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico: 231.000 visitatrici e visitatori hanno animato i padiglioni in cinque giorni ricchi di incontri, emozioni e scambi culturali. L’edizione 2025, intitolata Le parole tra noi leggere, ha celebrato la lettura come . Il Salone del Libro 2025 chiude con 231mila visitatori L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Salone del Libro 2025 chiude con 231mila visitatori

Altri articoli sullo stesso argomento

BAO Publishing al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

BAO Publishing è lieta di annunciare la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025.

Salone del Libro 2025, inaugurato lo stand della Regione Marche

Il Salone del Libro di Torino 2025 ha aperto le sue porte, inaugurando con entusiasmo lo stand della Regione Marche.

Salone del Libro 2025, ProPal tentano sfondamento cancelli: respinti da forze ordine

Al Salone del Libro 2025, un centinaio di manifestanti Pro Palestina ha tentato di sfondare i cancelli, dando vita a un acceso scontro con le forze dell'ordine.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Salone del Libro chiude a quota 231.000 visitatori, in crescita il pubblico under 35

Segnala lastampa.it: Cancelli aperti fino alle 20, pubblico in crescita e partecipazione straordinaria anche agli eventi in programma: 129.360 persone hanno assistito agli ...

Salone del Libro di Torino 2025: 231.000 visitatori e nuovi record. L'edizione 2026 con la Grecia paese ospite

huffingtonpost.it scrive: L’edizione 2025 si chiude con la conferenza stampa della direttrice Annalena Benini, che annuncia la prossima edizione dal 14 al 18 maggio 2026 ...

Salone del libro di Torino, record nel 2025 con 231mila visitatori

Come scrive msn.com: Gli organizzatori hanno ufficializzato il dato che supera l’edizione 2024. Una persona su due è under 35 Si chiude con un nuovo record di visitatori l’edizione 2025 del Salone del libro di Torino: 231 ...