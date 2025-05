Il Piemonte tra le regioni in cui si scommette di più online

Il Piemonte si conferma tra le regioni italiane più attive nel gioco online, con i giovani che dominano il panorama digitale. Secondo l’analisi di BonusFinder Italia, oltre il 60% degli utenti italiani under 35 scommette online, e il Nord Italia si distingue per questa forte partecipazione giovanile. Una tendenza che evidenzia il ruolo crescente del gaming digitale tra le nuove generazioni.

🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Il Piemonte tra le regioni in cui si scommette di più online

