Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l' auto a benzina o diesel in base all' Isee

Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE. Una buona notizia per chi desidera cambiare veicolo, ma con alcuni limiti di accesso. Scopriamo insieme le modalità e le novità di questa misura, che punta a promuovere veicoli più ecologici e a sostenere le tasche dei proprietari.

Buone notizie per le tasche di chi deve cambiare l'auto. È in arrivo un nuovo bonus rottamazione e c'è un "tesoretto" di quasi 600 milioni di euro. Non tutti però potranno usufruirne. Vediamo insieme cosa è stato deciso finora. Il nuovo bonus rottamazione auto Fondi Ue per quasi 600 milioni. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee

