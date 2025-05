Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona presenta lo spettacolo teatrale Fino a prova contraria

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona presenta "Fino a prova contraria", uno spettacolo che affronta il tema del giudizio e dei pre-giudizi. Attraverso questo intervento, gli studenti rifletteranno su quanto tempo serve per giudicare una persona e su cosa influisce di piĂą: i fatti o i preconcetti. Uno spettacolo che invita a interrogarsi sulla responsabilitĂ delle nostre opinioni.

Quanto tempo ci vuole per giudicare una persona? E su cosa si basa questo giudizio? Sui fatti, o piuttosto sul pre-concetto che abbiamo degli altri? E ancora: cosa succede quando dal nostro giudizio dipende la vita di qualcuno? A queste e a molte altre domande cercheranno di rispondere gli alunni.

