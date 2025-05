Il ' giallo' delle feste e la fuga sui tetti | cosa sappiamo sulla morte del pizzaiolo di Sorbillo e perché potrebbe non essersi ucciso

Il mistero avvolge la morte del pizzaiolo Eduardo Granato, avvenuta il 25 gennaio di due anni fa a Napoli, in circostanze misteriose. Ritrovato nel cortile dopo un presunto volo dal quarto piano, le teorie sulla sua morte vanno oltre il suicidio, alimentando il "giallo delle feste" e il sospetto di una fuga dai tetti. Cosa si nasconde dietro questa tragica fine?

Il 25 gennaio di due anni fa, poco dopo le quattro del mattino, Eduardo Granato, pizzaiolo di 28 anni, viene trovato senza vita nel cortile di un edificio di via Duomo, dopo un 'volo' dal quarto piano. A segnalare la presenza del cadavere del giovane, che lavorava in uno dei locali di Gino. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il 'giallo' delle feste e la fuga sui tetti: cosa sappiamo sulla morte del pizzaiolo di Sorbillo e perché potrebbe non essersi ucciso

Il 'giallo' delle feste e la fuga sui tetti: cosa sappiamo sulla morte di Eduardo Granato e perchè potrebbe non essersi ucciso

Il mistero avvolge la morte di Eduardo Granato, il pizzaiolo di 28 anni trovato morto nel cortile di via Duomo, due anni fa.

