Il Calcio Foggia è stato posto sotto amministrazione giudiziaria, vittima della stretta della criminalità organizzata che ha tentato di sabotare la società. La Repubblica denuncia il contesto difficile in cui il club si trova, tra minacce e violenze, considerando arduo rilanciare il calcio a Foggia in un ambiente segnato da gravi reati e tensioni.

Il Calcio Foggia è finito in amministrazione giudiziaria a causa della morsa della criminalità organizzata che ha provato a danneggiare la società in ogni modo. Ne dà notizia la Repubblica. « Ma tu pensi che a Foggia si possa fare il calcio dopo gli agguati ai pullman, le sparatorie alle macchine. Tu, quando devi allestire una squadra, come fai a chiedere a un giocatore di venire a Foggia? », sono le parole dell’ex presidente del Calcio Foggia che stanco e impaurito si è dimesso nel marzo scorso. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Foggia è finito in amministrazione giudiziaria: era finita nella morsa della criminalità organizzata (Repubblica)

