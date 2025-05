Il documento più antico conservato ha oltre mille anni | ecco il nuovo archivio comunale

Giovedì sarà inaugurato il Polo Archivistico Faentino, un nuovo e unico esempio in Italia di integrazione tra Archivio di Stato, Archivio Comunale e dell’Unione della Romagna Faentina. In questo spazio, conservato da oltre mille anni, si custodisce il documento più antico e si promuove la tutela e la divulgazione del patrimonio storico locale.

