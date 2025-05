Il Castello di Rivoli celebra Rebecca Horn | un' immersione nell' arte che taglia il passato

Il Castello di Rivoli celebra Rebecca Horn con la mostra "Cutting Through the Past", offrendo una preziosa retrospettiva dell'artista tedesca, scomparsa nel 2024. Dal 23 maggio al 21 settembre, il museo apre le porte a un viaggio immersivo nell'arte che supera il passato, mettendo in luce il talento innovativo di Horn, testimonianza della sua influenza nel panorama dell'arte contemporanea.

Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea ha aperto le porte a "Rebecca Horn – Cutting Through the Past", la prima retrospettiva in un'istituzione museale pubblica italiana dedicata all'influente artista tedesca, scomparsa nel 2024, che si potrĂ visitare dal 23 maggio al 21 settembre.

