Il Cammino del Giubileo di Agatha in Cammino ha suscitato grande entusiasmo e soddisfazione tra i partecipanti. Organizzato dall’associazione lecchese in occasione dell’anno giubilare, ha offerto un’esperienza di speranza e riflessione, accompagnati da una guida ambientale escursionistica volontaria. Un percorso che ha unito natura, spiritualità e comunità , lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

Grande coinvolgimento e soddisfazione da parte di tutti i partecipanti al Cammino del Giubileo organizzato dall'associazione lecchese Agatha in cammino in occasione dell’anno giubilare, un cammino come “Pellegrini di Speranza”. Accompagnati da una guida ambientale escursionistica, volontario. 🔗Leggi su Leccotoday.it